В деревне Бекетово округа Клин построили дорогу к участкам многодетных семей

В деревне Бекетово близится к завершению строительство нового инфраструктурного объекта. Благодаря реализации областной программы комфортный подъездной путь к домам многодетных семей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

В населенном пункте расположен самый большой жилой массив, где получили земельные наделы порядка 300 многодетных семей. Теперь к участкам ведет асфальтированная дорога, протяженностью свыше километра. Общая строительная готовность объекта составляет 99%. Подрядчику осталось привести в порядок обочины.

«До 2024 года по улице Совхозная проходила грунтовая дорога протяженностью 1 км 250 м. Во время проведения капитального ремонта было выполнено песчано-щебеночное основание, асфальтовое покрытие, усиление обочин щебнем. В том числе в необходимых местах были обустроены придорожные кюветы для водоотведения», — пояснил заместитель главы городского округа Клин Владимир Кондратьев.

Муниципальный контракт на строительство, заключенный в 2023 году, включал в себя проектные и дорожные работы. Объект реализован в рамках областной программы «Подъезды к сельским населенным пунктам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.