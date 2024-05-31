В день защиты детей «Мострансавто» подарит юным пассажирам знаки в виде автобуса

В Международный день защиты детей «Мострансавто» подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, а также логотипа компании и валидатора. Акция состоится 1 июня. Получить сувенир можно будет на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия, а также в автобусах. Раздавать подарки будут в различных городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Мострансавто» подготовило более 500 брендированных значков. В праздничный день сувениры подарят школьникам и пассажирам с детьми. Значки можно будет закрепить на одежде или рюкзаке. «Мострансавто» регулярно дарит пассажирам приятные сувениры на различные праздники.

Ранее «Мострансавто» организовало раздачу бутилированной воды на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах с высоким пассажиропотоком из-за наступления жаркой погоды в регионе.

На сегодняшний день компания обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области.

Ежедневно на линии выходят более 4 700 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.