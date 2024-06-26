В Чехове отремонтированы 8 муниципальных дорог

сегодня в 17:41

В городском округе Чехов продолжается ремонт 19 муниципальных дорог, 8 из которых уже сданы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал ход работ на двух участках: в деревне Шарапово и на улице Дружбы.

В Шарапово ремонт завершен, уложена новая асфальтобетонная смесь на участке протяженностью около 1 км. На улице Дружбы работы находятся в активной фазе, укладывается новый асфальт на участке протяженностью 1,2 км.

В этом году на всех ремонтируемых дорогах используется евроасфальт с гарантийным сроком 8 лет. Качество поставляемого асфальта контролирует компания «Лабрадор».

Всего в этом году планируется отремонтировать 19 муниципальных дорог, 16 из которых находятся в сельских населенных пунктах.

Ремонт еще 5 региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На двух участках работы уже завершены. Остальные участки должны быть отремонтированы до конца августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.