В Бронницы поступили три школьных автобуса

Три новых школьных автобуса получены Бронницами. Их передача в собственность города инициирована нами по многочисленным просьбам жителей микрорайона Марьинский. По итогам рассмотрения данного вопроса в министерстве образования Московской области принято решение выделить транспорт по программе «Школьный автобус», одной из ключевых инициатив партии «Единая Россия» в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Родители благодарны за то, что деткам доступно теперь добираться до школы. На сегодняшний день мы возим льготные категории, это многодетные семьи и семьи участников СВО. Поздравляем всех нас с таким событием!», — подчеркнула заместитель главы городского округа Наталья Меньшикова.

На этой неделе автобусы уже вышли на свои маршруты. Все они оснащены навигационным оборудованием, подключены к региональной навигационно-информационной системе, которая позволяет отслеживать маршрут движения и время нахождения в пути. Безопасность перевозок обеспечивается проведением ежедневного предрейсового и послерейсового осмотра технического состояния автобусов, а также утренним и вечерним медицинским осмотром водителей.

Один автобус передан в Среднюю школу № 2 имени Николая Тимофеева, два других — в гимназию имени Александра Пушкина.

Автобусы будут следовать по трем маршрутам (туда и обратно):

мкр. Марьинский — Гимназия;

мкр. Совхоз — Гимназия;

мкр.Марьинский — СОШ № 2.

Рейсы осуществляются в утреннее и обеденное время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.