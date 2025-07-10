В Бронницах проходят Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ

С 9 по 13 июля на гребном канале озера Бельское в горокруге Бронницы будут проходить всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти бронничанина — выдающегося каноиста, многократного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Петра Алексеевича Птицына. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях принимают участие 19 команд представляющих: Архангельскую, Белгородскую, Воронежскую, Калининградскую, Калужскую, Костромскую, Липецкую, Московскую, Новгородскую, Псковскую, Рязанскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, г. Москва и Республику Марий Эл.

В программе — заезды на дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м для различных возрастных категорий: юноши, девушки, юниоры, мужчины и женщины. Кроме того, зрителей ждут зрелищные командные эстафеты 4×200 м и 4×500 м, где ребята проявят не только свое мастерство, но и командный дух. Не обойдется и без смешанных заездов, которые подарят массу эмоций и впечатлений.

Приходите поддержать участников и насладиться атмосферой состязаний. Начало в 10:00.

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