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В Балашихе объявлен конкурс на реконструкцию улицы Струве

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ реконструкции улицы Струве в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции и строительства ул. Струве на участке от ул. Корнилаева до ул. Рождественская в городском округе Балашиха. Планируется реконструировать 410 м дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.