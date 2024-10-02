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В Аникеевке Красногорска завершили монтаж пролетного строения путепровода над ж/д

В Красногорске строители завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода в Аникеевке над железнодорожными путями Рижского направления МЖД, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Общая строительная готовность путепровода составляет 60%. Строители выполнили один из самых сложных этапов — монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения непосредственно над железной дорогой. Параллельно продолжается монтаж пролетного строения со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тыс. тонн», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Также на объекте проводятся дорожные работы, ведется строительство ливневой канализации.

Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.