В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту могут быть корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе рейса можно узнать через каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот (если есть).
Ранее аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения в периметре своего воздушного пространства из-за действия сигнала «Ковер».
