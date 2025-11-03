сегодня в 22:41

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мера предполагает приостановку выполнения рейсов в указанных аэропортах до дальнейшего уведомления.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее под ограничения попали воздушные гавани Сочи и Краснодара.