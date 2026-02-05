сегодня в 04:57

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

«Аэропорт Волгограда („Гумрак“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Шереметьево принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменен о более 100 рейсов.

