В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.
«Аэропорт Волгограда („Гумрак“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Шереметьево принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменен о более 100 рейсов.
