В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Других подробностей не приводится.

Ранее семь украинских дронов перехватили над Россией в четверг после 15:00. В том числе два дрона ликвидировали над территорией Брянской области.