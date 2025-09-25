сегодня в 20:59

Семь украинских дронов перехватили над Россией в четверг после 15:00

Во второй половине дня в четверг семь украинских БПЛА попытались атаковать Россию. Всех их перехватили и уничтожили, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Они были самолетного типа.

Пять украинских БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два дрона ликвидировали над территорией Брянской области.

БПЛА были перехвачены российскими средствами ПВО.

