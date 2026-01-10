сегодня в 09:53

В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов на прилет и вылет

Шестнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются субботу утром в Международном аэропорту Сочи, сообщается на сайте воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, на 09:30 по московскому времени задержаны рейсы на вылет в Наманган (Узбекистан), Тюмень, Москву, Петербург, Оренбург, Уфу, Сургут, Самару, Екатеринбург и Казань.

На прилет в город-курорт задерживаются рейсы из Минеральных вод, Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Дубая, Надыма, Оренбурга и Казани.

Кроме того, к настоящему моменту на прилет отменены по одному рейсу из Москвы и Намангана.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут задержать и отменить рейсы из-за ливневого снега и ветра. Со сложными погодными условиями также столкнулись и воздушные гавани Москвы.

