В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты. Причина ограничений не уточняется.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

В ночь на 25 ноября временные ограничения вводили в аэропорту Сочи в Краснодарском крае. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

