В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает в своем Telegram-канале советник руководителя Росавиации, ее пресс-секретарь Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты. Причина ограничений не уточняется.
Меры приняты в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.
В ночь на 25 ноября временные ограничения вводили в аэропорту Сочи в Краснодарском крае. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.