В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не может принимать и не отправлять гражданские самолеты.
Отмечается, что меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.
Ночью средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников.
