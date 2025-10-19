В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не может принимать и не отправлять гражданские самолеты.

Отмечается, что меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.

Ночью средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников.

