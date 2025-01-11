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В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты гражданских судов

В аэропорту Гагарин города Саратова в 14:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск гражданских судов, которые были введены в целях безопасности.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта приняли всем меры для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что Саратовская область была атакована дронами ВСУ 9 января. По данным военных, противник нес на беспилотных летательных аппаратах порядка 100 килограммов взрывчатки.