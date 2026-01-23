В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут следить за своими рейсами по онлайн-табло.
Ранее стало известно, что авиационное сообщение в аэропортах Московского региона полностью восстановили на фоне непогоды. Аэропорты отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.
