В аэропорту Краснодара введены временные ограничения
В Краснодаре ограничена работа аэропорта, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.
Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности. Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников над тремя регионами России.
