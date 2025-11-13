В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

сегодня в 05:26

В Краснодаре ограничена работа аэропорта, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности. Время возобновления работы аэропорта не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за онлайн-табло вылета.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников над тремя регионами России.

