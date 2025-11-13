Силы ПВО за три часа сбили шесть украинских БПЛА над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников над тремя регионами России,сообщили в Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили беспилотники в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.
В частности, 4 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей.
Ранее российские средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА с 23:00 11 ноября до 07:00 12 ноября. Беспилотники были самолетного типа.
