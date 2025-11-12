сегодня в 07:43

Средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА с 23:00 11 ноября до 07:00 12 ноября. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Восемь БПЛА ВСУ ликвидировали над Ростовской областью. Четыре сбили над Ставропольским краем.

По три беспилотника противника уничтожили над Орловской и Брянской областями. Два сбили над Тульской.

Один БПЛА ВСУ уничтожили над Калужской областью. Столько же сбили над Московским регионом.

