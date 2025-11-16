В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Ранее российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.
