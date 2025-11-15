Силы ПВО уничтожили еще 36 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 19:00 мск до 23:00 мск. Отмечается, что все они были самолетного типа.
В частности, 17 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 12 — над Белгородской областью, по три — над территорией Воронежской области и Крымом, один — над Саратовской областью.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства ПВО ликвидировали 13 БПЛА ВСУ самолетного типа с 20:00 до 23:00 14 ноября. Беспилотники противника уничтожили над Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской областями и Крымом.
