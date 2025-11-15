Силы ПВО уничтожили еще 36 украинских беспилотников

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 19:00 мск до 23:00 мск. Отмечается, что все они были самолетного типа.

В частности, 17 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 12 — над Белгородской областью, по три — над территорией Воронежской области и Крымом, один — над Саратовской областью.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства ПВО ликвидировали 13 БПЛА ВСУ самолетного типа с 20:00 до 23:00 14 ноября. Беспилотники противника уничтожили над Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской областями и Крымом.

