За три часа ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны перехватили БПЛА самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями, Крымом, Брянской и Воронежской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны.

С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество целей уничтожено над Ростовской областью и Республикой Крым — по пять БПЛА в каждом регионе.

Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями перехвачено по одному дрону.

