В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск судов сняли в Международном аэропорту им. Габдуллы Тукая в Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ шесть рейсов, следовавших в Казань», — написал Кореняко.

По предварительным данным, введение ограничения на полеты могло быть связано с угрозой атаки вражеских БПЛА. Авиадиспетчеры и службы приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее стало известно, что в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. В Сети появились кадры с моментом падения лайнера. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, среди них 16 россиян.