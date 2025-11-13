В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников над тремя регионами России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.