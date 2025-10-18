В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.
Отмечается, что меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в ряде ключевых аэропортов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.