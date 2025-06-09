В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

сегодня в 23:39

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.