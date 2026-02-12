В аэропорту Ярославля ввели ограничения
В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ночью ограничения были введены еще в трех аэропортах России.
В частности, в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов.
