сегодня в 05:58

В аэропорту Геленджике ввели временные ограничения на полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 13 ноября ввело ограничения на работу аэропорта Геленджика.

Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

