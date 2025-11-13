В аэропорту Геленджике ввели временные ограничения на полеты
Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 13 ноября ввело ограничения на работу аэропорта Геленджика.
Как сообщается в официальных уведомлениях Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам, запланировавшим вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Ранее в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
