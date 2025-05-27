В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

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Вечером 27 мая в аэропорту Домодедово начали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

Аэрогавань не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново, Ярославля, Тамбова и Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов.