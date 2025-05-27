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В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново, Ярославля, Тамбова и Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения перестали действовать в 07:00. Их вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры, а также иные службы воздушных гаваней предприняли нужные меры, чтобы защитить пассажиров. Это приоритетная задача.

Ранее в аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако около 06:00 27 мая их сняли.