Росавиация сняла ограничения в саратовском аэропорту Гагарин

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Ранее, наряду с воздушными гаванями Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги, здесь действовали временные ограничения на прием и выпуск гражданских рейсов.

Подобные ограничения в последнее время вводятся в разных регионах России в связи с усилением мер безопасности.

Информация о сроках возобновления работы остальных аэропортов пока не поступала.

Пассажирам, планирующим перелеты через Саратов, рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков. В то же время для аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги ограничения продолжают действовать.