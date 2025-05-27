Росавиация сняла ограничения в саратовском аэропорту Гагарин
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о возобновлении полноценной работы саратовского аэропорта Гагарин.
Ранее, наряду с воздушными гаванями Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги, здесь действовали временные ограничения на прием и выпуск гражданских рейсов.
Подобные ограничения в последнее время вводятся в разных регионах России в связи с усилением мер безопасности.
Информация о сроках возобновления работы остальных аэропортов пока не поступала.
Пассажирам, планирующим перелеты через Саратов, рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиаперевозчиков. В то же время для аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Калуги ограничения продолжают действовать.