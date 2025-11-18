В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты
Фото - © Медиасток.рф
Аэропорт Домодедово временно не принимал и не отправлял самолеты вечером во вторник. Теперь ограничения сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов. В данный момент воздушная гавань снова принимает и отправляет самолеты.
Вечером во вторник средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву.
На фоне этого временно закрывались на взлет и посадку аэропорты Шереметьево и Внуково. Затем их открыли.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.