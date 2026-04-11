В аэропорту Домодедово готовится смена топ-менеджмента

По данным источников, в ближайшее время действующий гендиректор аэропорта Андрей Иванов покинет свой пост. Основным кандидатом на замену является 49-летний Никулин.

Никулин окончил Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации и Академию гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением». Работал в структурах аэропорта Внуково и авиакомпании «Аэрофлот», но большую часть — в Шереметьеве.

Как отметил источник издания, в аэропорту Шереметьево именно Никулин отвечал за «разруливание всех внештатных ситуаций», а еще он отлично ладил со всеми авиакомпаниями и госорганами.

В конце января 2026 года в результате повторного аукциона структура аэропорта Шереметьево стала новым владельцем Домодедова. Во время торгов цена снизилась с 132,2 до 66,1 млрд рублей. Первые торги по продаже аэропорта признали несостоявшимися.

