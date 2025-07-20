В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на полеты

Аэропорты Внуково и Шереметьев снова выпускают и принимают воздушные суда. Там сняли временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации .

Ограничения на работу аэропортов вводились несколько раз за сутки. Эта мера была принята для обеспечения безопасности пассажиров.

В последний раз ограничения вводились утром 20 июля. Их сняли около 13:35 по московскому времени.

В ночь на 20 июля Москву массово атаковали беспилотники. Атаки продолжились и утром. Так, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за утро силы ПВО сбили пять беспилотников.