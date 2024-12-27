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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые временно вводились в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Так, в 09:45 по московскому времени были сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Владикавказа, в 10:30 — в аэропорту Грозного, в 11:00 — в аэропорту Махачкалы.

Эти воздушные гавани снова начали принимать и отправлять самолеты. Предварительно, работу аэропортов ограничивали из-за угрозы атаки дронов.

По словам Кореняко, все службы аэропорта и экипажи самолетов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов пассажиров.

Ранее аэропорт Казани также вновь начал принимать и отправлять самолеты. Работа воздушной гавани была частично приостановлена с 06:00 27 декабря.