В аэропортах Уфы и Нижнекамска сняли временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Во время действия временных ограничений на запасном аэродроме совершил посадку один самолет, выполнявший рейс в Уфу.

Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация временно приостановила работу еще двух аэропортов — в Кирове Кировской области и в столице Башкортостана — в Уфе. Обе воздушные гавани не принимают рейсы и не отправляют самолеты в другие города. Это связано с воздушной опасностью в регионах.