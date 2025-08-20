В аэропортах Подмосковья начались рейды по нелегальным такси

19 августа вступили в силу изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях Московской области, где ввели административную ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона. В первый день проведения мероприятий в аэропорту Шереметьево пресекли семь фактов незаконной деятельности по предложению услуг такси, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В ходе первичных мероприятий в аэропорту Шереметьево у терминалов В и С должностными лицами Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с ЛУ МВД России и сотрудниками службы безопасности аэропорта выявлено семь таксистов-зазывал в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в Управление Министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Такие мероприятия будут проводиться на ежедневной основе, чтобы пассажиры не сталкивались с “зазывалами” и обращались за услугой к официальным перевозчиками такси. Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с жёлтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

Ведомство обращает внимание, что теперь, согласно новым поправкам в КоАП МО, к ответственности нелегальных перевозчиков могут привлекать специалисты Минтранса Подмосковья. За предложение нелегальных услуг такси в Домодедово, Шереметьево и Жуковском предусмотрены штрафы: 5 000 рублей — на граждан, 20 000 рублей — на должностных лиц и 50 000 рублей — на юридических лиц.

Граждане и гости Подмосковья по-прежнему для вызова такси могут пользоваться функциями мобильных приложений агрегаторов, службой такси по телефону или заказать такси на стойке в аэропорту.

