В аэропортах Москвы отменили временные ограничения

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Аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» возобновили прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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Ранее Росавиация сообщала о вводимых в нескольких регионах ограничениях на полеты гражданских самолетов. В частности, временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода.