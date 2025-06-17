Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает самолеты.
Отмечается, что меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропорту Тамбова временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Это решение последовало за аналогичными ограничениями в калужском аэропорту Грабцево.