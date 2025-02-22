сегодня в 09:43

В аэропортах Казани и Нижнекамска отменили ограничения на работу

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Казани и Нижнекамска в 09:00, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что данные ограничения вводились утром в субботу для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Как уточнил Кореняко экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все меры для обеспечения безопасности.

Ранее СМИ рассказали, что на территории Татарстана объявляли опасность атаки беспилотников. Предупреждения пришли местным жителям от МЧС.