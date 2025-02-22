В аэропортах Казани и Нижнекамска отменили ограничения на работу
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Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Казани и Нижнекамска в 09:00, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что данные ограничения вводились утром в субботу для обеспечения безопасности полетов лайнеров.
Как уточнил Кореняко экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все меры для обеспечения безопасности.
Ранее СМИ рассказали, что на территории Татарстана объявляли опасность атаки беспилотников. Предупреждения пришли местным жителям от МЧС.