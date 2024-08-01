В «Аэрофлоте» прокомментировали слухи о нехватке экипажей для полетов

Авторы Telegram-канала «Авиаторщина», написавшие о нехватке экипажей в «Аэрофлоте», опубликовали заявление, не соответствующее реальности, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что человек, который сделал публикацию, провел поверхностный и некомпетентный анализ расписания.

Авиаперевозчик заранее объединил определенные маршруты не из-за нехватки экипажей, а в связи с высоким оборотом воздушных судов. Рейсы провели в ту же дату на самолетах, в которые помещается больше людей.

Пассажиров заранее уведомили о том, что расписание поменялось. Им предоставили возможность бесплатно получить новые билеты на объединенные или другие рейсы, которые были бы им удобны.

У «Аэрофлота» есть нужное количество экипажей, чтобы обслуживать программу полетов. При этом компания соблюдает законодательство, регулирующее нормы отдыха и труда сотрудников.

Ранее «Аэрофлот» затребовал слоты для полетов в индонезийский город Денпасар. Рейсы могут начаться уже с сентября.