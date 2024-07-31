«Аэрофлот» может начать выполнять рейсы в индонезийский Денпасар уже через месяц

ТАСС: «Аэрофлот» может возобновить рейсы в индонезийский Денпасар с сентября

Отечественная компания планирует начать совершать авиарейсы с сентября. Сейчас «Аэрофлот» ожидает вердикта от ведомств Индонезии, которые регулируют полеты.

Переговоры о возобновлении перелетов из Москвы на Бали и обратно ведутся с июня 2022 года. Однако в марте 2024 губернатор острова Ваян Костер призвал перестать выдавать визы российским и украинским гражданам в упрощенном порядке.

Ранее избранный президент Индонезии Прабово Субианто разрешил «Аэрофлоту» совершать прямые рейсы на Бали. До 31 июля добраться до острова из России можно было только с пересадками.