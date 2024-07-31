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Глава Индонезии: «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали

Российская авиакомпания «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали, такое заявление сделал избранный президент Индонезии Прабово Субианто, сообщает РИА Новости .

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Индонезии в Кремле. На переговорах политики затронули тему полетов из России на Бали.

Так, Субианто призвал разрешить прямые перелеты на остров. Политик отметил, что их может совершать «Аэрофлот». Также глава Индонезии поприветствовал открытие генконсульства России на Бали.

На данный момент авиакомпания не совершает прямые рейсы в Индонезию. Попасть туда можно только с пересадками.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов на Гоа. Вылеты будут осуществляться с 1 октября из аэропорта Шереметьево.