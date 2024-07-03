В 6 округах Подмосковья отремонтировали искусственные дорожные неровности

Работы по ремонту искусственных неровностей провели на Лихачевском проезде в Долгопрудном, ул. Щорса в р. п. Быково Раменского округа, ул. Угрешской в Дзержинском, ул. Хлебникова в Егорьевске, ул. Калинина в р. п. Малаховка г. о. Люберцы и на дороге в п. Курсаково г. о. Истра.

В ведомстве напомнили, что искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Специалисты «Мосавтодора» еженедельно обследуют подведомственные дороги и особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, знакам, искусственным неровностям, линиям освещения и ограждениям. Дорожники проверяют их состояние и при необходимости проводят ремонт. Все работы контролируют в СКПДИ (системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.