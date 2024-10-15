Госкомпания «Автодор» завершила ремонт порядка 64 км дорог Подмосковья

Государственная компания «Автодор» в этом году завершила ремонт 63,79 км дорожного полотна на трех федеральных трассах в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

На А-107 «Московское малое кольцо» в августе 2024 года завершили ремонт порядка 17 км трассы с 54 км по 94 км (в городских округах Подмосковья). Кроме этого ещё порядка 5,5 км верхнего и нижнего слоёв покрытия заменили на участках с 207 км по 236 км в сентябре текущего года. После замены полотна дорожники установили 22 новых остановочных павильона, устроили 2 км шумовых полос, нанесли горизонтальную разметку, укрепили обочины.

На главной трассе на юг — М-4 «Дон», восстановили 9 км дороги в Московской области. Так, с 94 км по 103 км дорожники заменили нижний и верхний слои покрытия, нанесли горизонтальную и шумовую дорожные разметки.

На федеральной трассе М-1 «Беларусь» Госкомпания «Автодор» обновила около 32,29 км изношенного дорожного полотна в Московской области. На участке с 17 км по 25 км в районе Одинцовского городского округа дорожники восстановили свыше 8 км изношенного верхнего слоя дорожной одежды. Для безопасности автомобилистов оборудовали участок датчиками состояния поверхности дороги и нанесли горизонтальную разметку.

Провели ремонт и на участке с 95 км по 110 км в Московской области по направлению в Москву. Здесь дорожники восстановили 15 км изношенного слоя покрытия автомобильной дороги, отремонтировали дорожную одежду на примыканиях и съездах, нанесли горизонтальную разметку, а также обустроили автобусные остановки и водоотвод с проезжей части.

Кроме того, в 2024 году дорожники восстановили 9,1 км дорожной одежды на участке со 132 км по 154 км М-1 «Беларусь» в Московской области. Здесь обустроили систему водоотвода, установили новое тросовое ограждение, нанесли разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.