В 13 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — добавили в ведомстве.

Ремонт знаков провели на городских улицах: ул. Гагарина в Жуковском, ул. Володарского в Наро-Фоминске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, ул. Заводской в Истре, ул. Станционной в Королеве, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, ул. Московской во Фрязине. А также восстановили знаки на ул. Профессиональной и Восточной объездной дороге в Дмитрове, ул. Мира в п. г. т. Северный Талдомского округа, Красновском шоссе в п. г. т. Красково г. о. Люберцы, на дорогах в селах Кривандино г. о. Шатура и в Иван-Теремец г. о. Ступино, а также в Раменском округе на 13-м км Егорьевского шоссе в д. Осеченки и на ул. Энгельса в п. Кратово.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.