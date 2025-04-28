В 13 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в 13 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Починили и заменили старые знаки на новые на городских улицах: Ласточкином проезде в Балашихе, ул. Интернациональной Павловском Посаде, проспекте Мира во Фрязине, Пролетраском проспекте в Щелкове, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Парковой в Долгопрудном, ул. Ленина в Истре и ул. Загорской в Дмитрове.

Также ремонт знаков провели в малых населенных пунктах: на ул. Дмитровской в деревне Ларево г. о. Мытищи, на ул. Советской в деревне Выкопанка г. о. Луховицы, на ул. Лесной в поселке городского типа Поварово г. о. Солнечногорска, на ул. Советской в деревне Бужарово г. о. Истра и на дорогах в деревнях Кудыкино Орехово-Зуевского г. о. и Ляхово г. о. Домодедово.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.