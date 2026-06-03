В 12 округах Подмосковья за неделю отремонтировали светофоры

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили 12 светофорных объектов на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Работы прошли в том числе в Королеве, Коломне, Чехове и Мытищах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные светофоры отремонтировали на 10 участках региональных дорог. Работы провели на улице Тарасовской в Королеве, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Центральной в Щелкове, улице Батарейной в Лобне, Озерском шоссе в Коломне и на 60-м км Старого Симферопольского шоссе в Чехове.

Также светофоры привели в порядок на Осташковском шоссе в деревне Пирогово городского округа Мытищи, на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа, на улице 1-й Советской в Верее Наро-Фоминского округа и на улице Центральной в селе Юрасово городского округа Воскресенск.

Кроме того, специалисты устранили неисправности вызывных кнопок пешеходных светофоров на улице Обуховской в Солнечногорске и на улице Ворошилова в Серпухове. Из-за поломок устройства не переключали сигнал на зеленый свет для пешеходов.

В министерстве отметили, что обследование дорожной сети проводят еженедельно. Специалисты проверяют состояние проезжей части и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.