«Успеваю только ладошку подставить»: в Москве таксист Гаря принял роды на ходу

В Москве водитель такси по имени Гаря принял роды у пассажирки прямо во время поездки, не останавливаясь для вызова скорой помощи, пишет Газета.ru .

Как рассказал таксист Гаря, к нему в машину села беременная женщина по имени Александра, которая спешила в перинатальный центр. По пути начались схватки, после чего пассажирка попросила развернуться к ближайшему роддому.

«Пришлось немножко нарушить, развернулся в неположенном месте, еду и вижу — она белье свое снимает, у нее уже плод идет. Это называется стремительные роды. В 8:37 ребенок рождается, вылетает он из нее. Я успеваю только ладошку правой руки подставить — и все это в движении», — рассказал водитель.

По словам Гари, он помогал женщине, подсказывая ей, как правильно действовать. Через несколько минут таксист доставил молодую семью в роддом на Севастопольском проспекте.

«Все закончилось благополучно, их сегодня в пять часов выписывают. Александр писал сообщение, приглашал приехать на выписку, не получилось просто поехать», — добавил таксист.

Гаря отметил, что не испугался происходящего и сконцентрировался на том, чтобы как можно скорее доставить пассажирку и новорожденного в медицинское учреждение.